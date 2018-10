Kleinere Eredivisieclubs geven tegengas naar Eredivisie 2.0

Het plan voor de Eredivisie 2.0 kijkend naar het afstrappen van kunstgras en een andere competitie opzet, al is dat laatste een moeilijkere stap.

De Nederlandse topclubs PSV, Ajax en Feyenoord zijn bereid om 10% van hun Europees inkomen te verdelen met de rest van de Eredivisieclubs, waarmee als tegenprestatie de clubs per direct van het kunstgras moeten afstappen.

De nieuwe competitieopzet naar inkrimping naar 16 clubs en spelen via een play off systeem lijkt nog niet helemaal goed te worden ontvangen. Algemeen directeur Marco Bogers van VVV Venlo laat in het Algemeen Dagblad weten: 'Een Eredivisie van zestien clubs kan de continuïteit van VVV in gevaar brengen. Nog los van het feit dat je twee thuisduels minder speelt en daardoor inkomsten mist, is de kans groter dat je degradeert. Ik denk dat de meeste clubs onder de top er zo in staan. Het lijkt me dus logisch dat wij daarvan geen voorstander zijn. Tenzij er aantrekkelijke voorwaarden tegenover staan. Veel ruimere promotieregelingen bijvoorbeeld.'

Bij ADO Den Haag denkt men wel na over de afschaffing van het kunstgras, terwijl Heracles Almelo zich al heeft uitgesproken tegen de deal. VVV moet er ook nog goed over nadenken, waar het belang van de club hiermee in het geding komt.

