ADO Den Haag spits Nasser El Khayati is nog in afwachting van een oproep van de Marokkaanse bond, maar ook Oranje lijkt nog kans te maken.

Vervolg: El Khayati: Als Koeman belt dan kan ik daar wel op ingaan

Afgelopen jaar sprak Nasser El Khayati zijn voorkeur uit voor Marokko, maar in gesprek met VI laat hij weten dat wanneer Koeman hem eerder belt het wel eens heel anders kan gaan lopen.

'Vorige week werd de selectie bekend, ik zat er weer niet tussen. Weer niet. Terwijl ik toch niet veel meer kan laten zien dan dit, ik ben een van de topscorers van de Eredivisie!'

'Ik moet keihard mijn best blijven doen, maar het lastige is dat ik op een positie speel met heel veel concurrentie,' aldus de 29-jarige aanvaller van ADO Den Haag. Dat de aanvaller van ADO nog geen oproep heeft gehad accepteert hij tot op dit moment, 'Ik kreeg laatst een berichtje van Mark Wotte, die al heel lang de Onder-23 van Marokko traint. Hij zei dat hij het met de staf van het Marokkaanse elftal over me gehad had, dat ze van me gecharmeerd zijn, maar dat er gewoon heel veel goede spelers rondlopen op mijn plek.'

El Khayati: Als Koeman belt dan kan ik daar wel op ingaan

Een korte samenvatting: ADO Den Haag spits Nasser El Khayati is nog in afwachting van een oproep van de Marokkaanse bond, maar ook Oranje lijkt nog kans te maken..