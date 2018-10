Oud Gunner Thierry Henry kan bij verschillende ploegen aan de slag als beginnend oefenmeester, zo heeft het Franse AS Monaco ook interesse in de oud aanvaller.

Waar het Franse AS Monaco dit seizoen vies tegenvalt in de Franse Ligue1, is trainer Leonardo Jardim nog niet officieel ontslagen. Maar als we de kranten moeten geloven gaat dat niet lang meer duren.

ESPN weet te melden dat AS Monaco interesse heeft in de Fransman die afgelopen zomer met de Belgen nog als assistent trainer fungeerde op het WK. AS Monaco verloor afgelopen weekend voor de vijfde keer en staat op een teleurstellende 18e plek in de Franse Ligue1.

AS Monaco wil in zee met Fransman Thierry Henry

