FIFA gaat vrouwenvoetbal meer promoten met nieuwe strategie

Waar het al jarenlang een discussiepunt is binnen de voetbalwereld, heeft de FIFA laten weten nu werk te gaan maken van het vrouwenvoetbal. De FIFA heeft een nieuwe strategie bedacht om het vrouwenvoetbal meer naar de voorgrond te krijgen en meer inkomsten te kunnen genereren.

'Het vrouwenvoetbal is voor ons een topprioriteit,' liet secretaris-generaal Fatma Samoura van de FIFA weten. Het doel van de wereldvoetbalbond is om in 2026 minimaal 60 miljoen vrouwen aan het voetballen te hebben.

De FIFA gaan samenwerken met nationale sportbonden en heeft zo een nieuwe strategie bekend gemaakt. 'We willen met de bonden samen proberen om de commerciële waarde rondom het vrouwenvoetbal te vergroten en de structuren te versterken zodat onze inspanningen resultaat opleveren.'

Ook wil de FIFA in 2023 dat ten minste een derde van de commissie bestaat uit vrouwen.

