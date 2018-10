Een grootschalig netwerk rondom een grote corruptiezaak bij onze zuiderburen lijkt woensdag te zijn ontdekt, waar de trainer van de Belgische kampioen Club Brugge woensdag door de politie is ingerekend.

Vervolg: Groot corruptie onderzoek in Belgische Pro Ligue

Buitenom de trainer van het Belgische Club Brugge zijn ook twee topscheidsrechters en een zaakwaarnemer opgepakt door de Belgische politie. Daarbij heeft de politie bij 10 van de 16 Belgische club een huiszoeking gedaan woensdag.

Een van de machtigste zaakwaarnemers Bayat is woensdag ingerekend, waar Bayat al jarenlang zaken doet met grote clubs. Topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière zijn idemdito door de politie ingerekend op verdenking van matchfixing.

Dit is woensdag door Wenke Roggen van het Belgische federaal parket bekend gemaakt. Er lopen twee onderzoeken, Enerzijds bekijkt het federaal parket financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. In het eerste onderzoek zou niet Bayat maar Dejan Veljkovic betrokken zijn.

Bij de clubs waar de politie is binnengevallen horen onder meer Anderlecht, Club Brugge, Standard Luik, Genk en Gent. Hier zijn papieren meegenomen van transfers die Bayat heeft gedaan. 44 huiszoekingen zijn gedaan in Belgie en 11 in het buitenland.

'Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de commissie Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in de Jupiler Pro League. Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van elkaar– deze verrichtingen opgezet hebben waarbij commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen zijn verborgen.'

De voorzitter van Club Brugge heeft laten weten dat de clun in elk opzicht meewerkt met de ondervragingen, 'Ivan Leko is vandaag niet op de club en zou ook ondervraagd worden in het kader van hetzelfde onderzoek. Mochten wij verder officieel nieuws vernemen dan delen wij dat.'

Belgische clubs als Zulte-Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen, Cercle Brugge en Charleroi komen voorlopig nog met de schrik vrij en hoeven de politie niet op bezoek te verwachten.

