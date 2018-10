Steven Bergwijn is momenteel hot bij PSV, dat is ook Oranje bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan.

Vervolg: 'Bergwijn kan Oranje naar hoger niveau tillen in toekomst'

Rik Elfrink weet te melden dat Bergwijn momenteel een van de smaakmakers bij PSV is, en Bergwijn wordt gezien als een van de grootste talenten van de Nederlandse velden.

'Maar hij heeft nog veel te bewijzen. Ik was altijd kritisch op hem. Maar Steven heeft zichzelf dit jaar echt gelanceerd. Hij is zijn snelheid beter gaan benutten en hij is doeltreffender in zijn afronding.'

Elfrink vindt dat Bergwijn op hetzelfde niveau zit als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, 'Hoe hij zich tegen Bayern München staande hield tegen een topspits als Robert Lewandowski... Hij is pas negentien, hè,' al is Freek Jansen van de VI het daar niet mee eens en ziet hij De Ligt als grotere aanwinst voor Oranje.

Luuk Blijboom prijst de Nederlandse clubs dat deze talenten op zulk jonge leeftijd al doorbreken, 'Ik denk dat we het erover eens zijn dat de toekomst van het Nederlandse voetbal er rooskleurig uitziet.'

