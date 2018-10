Stuttgart haalt oud Schalke coach Weinizierl binnen

De oud coach van Augsburg FC en Schalke 04 wordt dinsdag aangesteld als de nieuwe trainer van het Duitse VfL Stuttgart.

Zondag werd trainer Korkut ontslagen na tegenvallende prestaties en enkele dagen later is zijn opvolger al binnen in de naam van Markus Weinzierl. Het Duitse nieuwsblad Kicker wist vervolgens ook te melden dat oud Ajax coach Bosz werd gepolst voor dit klusje, maar was Markus Weinzierl de voornaamste kandidaat om de lege plek op te vullen bij Stuttgart.

Weinzierl moet VfB Stuttgart vlot zien te trekken https://t.co/OTiTlZjskl — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 9, 2018

De puntjes moeten nog op de I gezet worden, maar het is de bedoeling dat Markus Weinzierl woensdag al voor de groep staat. Vorig seizoen wist Stuttgart onder leiding van Korkut naar de zevende plek te komen, maar dit seizoen is het huilen met de pet op en wist Stuttgart nog maar een duel te winnen.

Markus Weinzierl heeft een contract tot medio 2020 getekend bij Stuttgart, waar hij na de interlandbreak zich direct mag laten gelden tegen Borussia Dortmund (koploper Bundesliga)

