Duitsland niet op volle oorlogssterkte naar Nederland voor duel met Oranje

Joachim Löw heeft te maken met verschillende afmeldingen, waardoor hij niet met zijn sterkste selectie kan afreizen naar Nederland voor het Nations League duel met Oranje.

Dinsdag verzamelde de selectie van de voormalig wereldkampioen zich in Berlijn, waar direct afmeldingen van Marco Reus, Antonio Rüdiger en Kai Havertz op het bordje van de Duits bondscoach kwamen.

Achter Leon Goretzka (middenvelder Bayern) staat momenteel nog een groot vraagteken, daar waar de middenvelder het duel tegen Gladbach afgelopen weekend wel vol wist te maken.

Zaterdag speelt Duitsland in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam tegen Oranje voor het duel in de Nations League, waar enkele dagen later de wereldkampioen wacht voor Low en de zijne.

