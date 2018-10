Koeman: We moeten geloof hebben in een goed resultaat

Oranje lijkt onder Ronald Koeman bezig met de wederomstanding, om zo weer dichter nog een groot toernooi te komen.

Het lijkt erop dat Koeman het Oranje weer met de neuzen dezeflde kant op heeft gekregen, kijkend vooral naar PSV en Ajax in de Eredivisie. 'Maar nu wordt het tijd dat we in onszelf gaan geloven,' blikt de bondscoach vooruit in aanloop naar de interlands met Duitsland en Belgie.

'Het is leuk dat we weer wat kleur op de wangen krijgen, veel mensen hadden vorige maand misschien verwacht dat het verschil met wereldkampioen Frankrijk groter zou zijn. Het is leuk dat we complimenten krijgen, maar dat is niet genoeg. We verliezen wel met 2-1. Het zal niet makkelijk worden, maar tegen Duitsland willen we zeker een resultaat boeken. Dat is een wedstrijd in de Nations League. Dan gaat het om punten pakken.'

Koeman haalt het duel van Ajax in Beieren aan als voorbeeld, 'Ajax begon slap. Met te veel ontzag en respect. Pas toen ze zagen dat ze mee konden met Bayern, lieten ze zien dat ze goed kunnen voetballen. Dat moeten wij ook doen.'

Waar de bondscoach blij is met zowel Ajax als PSV in de Champions League dit seizoen, 'Dat maakt spelers beter en daar kunnen we ook bij Oranje van profiteren.'

