Genoa voor derde keer in zee met trainer Juric

Bijltjesdag in Italie, het Italiaanse Genoa heeft trainer Davide Ballardini dinsdag op straat gezet.

Waar de club tegelijkertijd al met de nieuwe trainer op de proppen kwam, oud gediende en Kroaat Ivan Juric.werd voor de derde keer aangesteld als de trainer van de Italiaanse club.

Genoa ontslaat Ballardini en stelt Juric aan als opvolger https://t.co/TOYkKvjcbf pic.twitter.com/W9lR0fYFOB — Sportnieuws.nl (@Sportnieuwsnl) October 9, 2018

In februari 2016 stond de 43-jarige Kroaat voor de eerste keer aan de leiding van Genoa, waar hij in begin 2017 zijn eerste ontslag kreeg. Amper 2 maanden later stond de Kroaat weer langs de lijn bij Genoa en wist hij de ploeg in de Serie A te houden.

November vorig seizoen mocht de Kroaat wederom plaatsmaken voor Bellardini, die dit seizoen slechts vier duels wist te winnen in de Serie A. Afgelopen seizoen werd met 3-1 verloren van Parma, wat voor Genoa de druppel was en de trainerswissel voorop zette.

