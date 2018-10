Freek Jansen en Rik Elfrink: 'Ten Hag is beter dan Van Bommel'

PSV staat dan bovenaan in de Eredivisie, maar VI journalist Freek Jansen en Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vinden dat Ajax trainer Ten Hag een beter is dan Van Bommel.

Alleen de discussie welke van de twee trainers nu precies de beste is gaat natuurlijk nergens om. Waar Ajax afgelopen zomer de portemonnee trok en 45 miljoen investeerde, was PSV beduidend minder aanwezig op de transfermarkt. Maar als we dan gaan kijken naar de tussenstand en het doelsaldo komt ook Mark van Bommel uit de bus als de beste trainer.

Daar waar PSV trainer Van Bommel bijna krom loopt van de veren die in zijn reet worden geduwd, 'Hij heeft in ieder geval een goede adviseur met Bert van Marwijk,' aldus Blijboom. 'Van Bommel heeft een uitstekende start gemaakt. Maar we moeten voorzichtig zijn. Hij heeft nog geen tegenslag gehad. Pas dan kunnen we beoordelen hoe goed hij echt is,' doet Rik Elfrink daar nog een schepje bovenop.

'Ik vind Erik ten Hag op dit moment een betere trainer dan Van Bommel,' laat VI journalist Jansen weten, al weet hij daar geen goede feiten voor op te sommen, 'Er is ook een groot verschil tussen de Ten Hag van dit seizoen en die van vorig jaar. Toen stond hij echt boven de groep, nu treedt hij veel meer in overleg. Zo speelde Hakim Ziyech tegen Bayern zijn beste wedstrijd ooit. Ten Hag haalt dat bij hem naar boven.'

Waar Ten Hag langer voor de groep staat dan Van Bommel, heeft de Ajax trainer wel de lach van Ziyech weten terug te toveren. 'Overal waar hij werkte, is hij succesvol geweest,' laat Elfrink weten over Ten Hag.

De opstelling keuze van Ten Hag in de topper tegen PSV wordt dan voor lief genomen, want tegen Bayern liet Ten Hag zien dat Ajax wel degelijk kan voetballen.

