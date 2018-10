Hoofd Lopetegui licht nu al op hakblok bij Real Madrid

De trainer van Real Madrid moet zich voor de pers groot houden, maar Lopetegui weet ook dat hij onder inmense druk staat bij de Spaanse grootmacht.

Voor de tweede keer in vier dagen tijd verloor Real Madrid, afgelopen weekend ging De Koninklijke met 1-0 onderuit tegen laagvlieger Deportivo Alaves. Voor Real Madrid lijken de rapen nu al gaar, met in totaal vier duels op rij niet gewonnen in alle competities lijkt Lopetegui te moeten vrezen voor zijn baan.

Real Madrid heeft er niet veel voor nodig om rivaal FC Barcelona in punten te achterhalen, want de Catalaanse grootmacht knoeit ook keer op keer punten. FC Barcelona wist ook al vier keer op rij niet te winnen, waardoor Sevilla FC momenteel de trotse koploper van de Spaanse Liga is.

Aanvoerder Ramos houdt vol dat het niet meer dan drie punten is wat de crisis in Madrid doet verzachten, en dat terwijl El Clasico deze maand onder meer druk staat dan wanneer dan ook. Voor beide partijen is een winst noodzakelijk om het hoofd boven water te houden.

