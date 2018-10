Russisch internationals in problemen na cafe fight

De Russisch internationals Aleksandr Kokorin en Pavel Mamaev hebben een strafzaak aan hun broek hangen.

Na een gewelddadig incident in een cafe hebben Russisch internationals Aleksandr Kokorin en Pavel Mamaev een strafzaak aan hun broek hangen. Kokorin (27), spits van Zenit Sint-Petersburg, en Mamaev (30), middenvelder van FK Krasnodar zouden maandag in een cafe een Russisch ambtenaar met een stoel hebben aangevallen.

De ambtenaar had geklaagd over het tweetal wat in een groep op stap was, waarna het slachtoffer een stoel naar zich kreeg toegeworpen en zodanig gewond raakte dat hij in het ziekenhuis belandde.

Beide werkgevers hebben inmiddels gereageerd na het voorval en verafschuwen de hele situatie, voor beide heren lijkt het einde verhaal bij hun clubs. Het is voor het duo niet het eerste voorval, afgelopen EK in Frankrijk kwam het duo ook al in opspraak door een opgedoken video van een nachtclub in Monaco.

