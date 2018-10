Wayne Rooney: 'Mourinho van nu is als Van Gaal als toen'

Waar bij het Engelse Manchester United de Portugees Mourinho verantwoordelijk wordt gehouden voor de malaise, kijkt oud Man. United voetballer Wayne Rooney verder dan nu.

Waar de Britse grootmacht onder zware druk moet presteren, wijst men massaal naar de schuldige persoon Jose Mourinho. De Portugese manager zou de schuld van alles krijgen, terwijl het verder gezocht moet worden.

In gesprek met The Telegraph liet Rooney weten: United heeft het nu moeilijk, ik zie ook dat José veel te verduren krijgt, maar ik heb al eerder gezegd dat de spelers nu moeten opstaan. Zij moeten het beter doen. Een slechte reeks als deze heeft meerdere oorzaken. José is een makkelijk doelwit.'

Rooney maakt direct op dat Van Gaal het tussen 2014 en 2016 even zwaar had als Mourinho nu, 'Ook hij kreeg veel kritiek, maar ik zei intern tegen de spelers dat wij het beter moesten doen. Ik denk dat Van Gaal ons uitstekend heeft gemotiveerd, maar wij lieten het niet zien. Hetzelfde zal nu achter gesloten deuren gezegd worden.'

De slechte competitiestart is dan ook te wijten aan, 'Het is een jong team en er komt een ander soort druk bij kijken die veel van de spelers nog nooit hebben meegemaakt. Daar komt nog bij dat de ervaren krachten die mij in mijn tijd hielpen er nu niet zijn. United heeft niet genoeg spelers die al veel hebben meegemaakt om de jonge jongens erdoorheen te helpen.'

