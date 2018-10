Over het afgelopen seizoen wist het Alkmaarse AZ een nettowinst van ruim 2 miljoen euro te boeken, dat nu duurzaam geinvesteerd moet worden.

Vervolg: AZ gaat winst herinvestering: Infrastructuur prioriteit

Dit laat algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ dinsdag weten, daarbij moet er extra geld worden vrijgemaakt voor de infrastructuur, 'Net als in eerdere seizoenen zullen we met de inkomsten duurzame investeringen doen. Zo zijn we bezig met een indoorhal op het AFAS Trainingscomplex, waar we verder ook het hoofdgebouw willen uitbreiden.'

