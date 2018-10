Na het wereldkampioenschap voor Frankrijk afgelopen zomer op het WK in Rusland, lijkt de Fransman Kylian Mbappé niet meer stuk te kunnen.

Vervolg: Frans bondscoach Deschamps looft tiener Mbappe

De nog 19-jarige Kylian Mbappé wist afgelopen zondagavond in het duel tegen Lyon de club persoonlijk over de knie te leggen, en niet zomaar een prestatie maar een van wereldformaat. De tiener was in het duel tegen Lyon met vier goals in een tijdsbestek van slechts 13 minuten trefzeker.

Waar de tiener al tot twee keer toe de Franse Ligue1 wist te winnen, werd hij afgelopen zomer met Frankrijk ook nog eens wereldkampioen. Daarbij wordt Kylian Mbappé gezien als toekomstige winnaar van de Gouden Bal.

Waar Frankrijk zich momenteel voorbereidt op twee interlands, weet de Frans bondscoach de tiener nog wat extra veren in de reet te steken, 'Kylian doet buitengewone dingen. Het is abnormaal wat hij op zo'n jonge leeftijd al laat zien.'

Frans bondscoach Deschamps looft tiener Mbappe

Een korte samenvatting: Na het wereldkampioenschap voor Frankrijk afgelopen zomer op het WK in Rusland, lijkt de Fransman Kylian Mbappé niet meer stuk te kunnen..