Plan voor Eredivisie 2.0 lijkt klaar voor gebruik

Een vernieuwde opzet van de Eredivisie lijkt dichterbij dan ooit, zo weet het Algemeen Dagblad te melden dinsdag.

De traditionele top drie heeft een voorstel bij de KNVB ingeleverd, hierbij willen de drie topclubs de televisiegelden per 2021 anders gaan verdelen. Hierin staat beschreven dat minimaal 10% van de Champions League inkomsten worden verdeeld over de overige Eredivisieclubs.

Een seizoen als dit (met Ajax en PSV in de Champions League red.) komt dat neer op een slordige 10 miljoen euro. Hierbij moeten de clubs wel tegemoet komen aan dit geld en moeten ze massaal afstappen van het kunstgras.

Ook wordt er gekeken naar een mogelijke andere competitieopzet met een verhoogde weerstand. Hierbij ligt het plan om in te krimpen naar 16 clubs en te gaan spelen via een play off systeem. Ook wordt er gekeken naar het massaal afstappen van kunstgras waarbij een fonds in het leven wordt geroepen om kleinere clubs ook te kunnen voorzien van natuurgras.

Mits er een akkoord wordt bereikt, moet de vernieuwde Eredivisie vanaf 2021 worden ingevoerd.

