Zondagavond was de tiener Mbappé tegen het Franse Lyon goed voor vier goals, een prestatie van wereldformaat.

Toch is de tiener nog kritisch op zichzelf en ziet hij nog genoeg ruimte voor verbeterpunten, 'Ik had meer moeten scoren. Dat zijn de stappen die ik nog moet zetten om de top te halen,' begint de wereldkampioen na afloop in gesprek met Canal+.

'Er waren veel momenten in de wedstrijd die ons nog lang aan dit duel doen terugdenken, maar ik moet niet aan mezelf gaan twijfelen.'

Binnen 13 minuten had de tiener er al vier treffers inliggen en won PSG overtuigend met 5-0 van Lyon. De Franse grootmacht heeft de negen eerste duels op rij allemaal gewonnen, waardoor het verschil met nummer 2 Lille inmiddels al is opgelopen naar 8 punten.

'We hebben een nieuwe coach (Thomas Tuchel, red.), een nieuwe filosofie en we hebben laten zien dat we ons kunnen aanpassen. Als we ons best voor elkaar doen, kan dat het verschil betekenen. Ik blijf hameren op de prestatie van het collectief,' aldus de wereldkampioen.

Mbappé toch kritisch op zichelf na vierklapper tegen Lyon

