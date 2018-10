Zidane niet uit op Engelse werkgever: Eerder Italiaans

Waar de naam van de Fransman Zinedine Zidane afgelopen weken werd genoemd in Engeland, heeft de oud trainer van Real Madrid geen trek in een Engels avontuur.

Waar Zidane werd genoemd als potentieel opvolger van Jose Mourinho, heeft de Portugees weer lucht gekregen na de benauwde zege op Newcastle United afgelopen weekend. Daarbij heeft de zaakwaarnemer van de Fransman laten weten dat Zidane geen trek heeft in een Engels avontuur.

'Ik denk niet dat hij in Engeland gaat werken, want het komt niet overeen met zijn stijl of benadering van het voetbal,' aldus de zaakwaarnemer van de Fransman in gesprek met ournal du Dimanche. 'Ik heb het met hem besproken en het idee trekt hem totaal niet. Hij heeft ervoor gekozen om een jaar lang een sabbatical te nemen, zijn gedachten zijn niet veranderd.'

Een vereiding zoals het Italiaanse Juventus ligt meer in de lijn der verwachting, daar waar de Fransman daar vroeger zijn hart verloor.

