Kledingdeal met Adidas levert Arsenal flink meer geld op

Het Londense Arsenal had Puma als hoofdsponsor maar daar neemt het vanaf komend seizoen afscheid van. The Gunners gaan dan in zee met Adidas.

Zowel Adidas als Arsenal hebben maandag een nieuwe overeenkomst getekend voor maarliefst 5 seizoenen, wat de Londense club een jaarlijks bedrag van 340 miljoen euro oplevert. Het contract gaat in vanaf juli 2019, daar waar Puma nu slechts 85 miljoen euro per jaar neertelt is het verschil aanzienlijk.

In de jaren negentig speelde Arsenal al met Adidas op de borst, waarna het overstapte op Nike.

