PSV speelt het uitduel van de Champions League tegen het Londense Tottenham Hotspur met een volledig gevuld uitvak.

Maandag gigen de laatste kaarten over de toonbank, daar waar de afgelopen dagen de PSV supporters voorrang kregen met loyaliteitspunten en daar volop van profiteerde. Maandagochtend gingen de laatste kaarten van de in totaal nog 2500 uitkaarten over de toonbank, waardoor het uitvak op Wembley volledig uitverkocht zal zijn tijdens het Champions League duel.

PSV kan in totaal rekenen op steun van 4300 supporters in Londen.

PSV verkoopt alle uittickets voor duel op Wembley tegen Tottenham

