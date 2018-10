Oussama Darfalou was zondag de grote man bij Vitesse. De Algerijnse spits verving de geblesseerde Tim Matavz in de spits in het duel met Heracles Almelo (4-0) en Darfalou scoorde twee keer.

Vervolg: Darfalou imponeert bij Vitesse: 'Ik had een moeilijke week'

'Ik had een moeilijke week achter de rug. Ik was ziek. Ik kon drie dagen niet trainen’, zei Darfalou, die voor het eerst in de basis begon in de Eredivisie, tegen Omroep Gelderland.

Navarone Foor maakte eerst op mooie wijze de 1-0, waarna Darfalou de 2-0 scoorde na een goede pass van Bryan Linssen. 'Ja, dat was magnifique. Ik moet hem feliciteren met zo'n pass. Prachtig!', aldus Darfalou.



