Op zondagavond speelde Ajax tegen AZ in speelronde acht van de Nederlandse Eredivisie. Met het oog op PSV – dat gemakkelijk won van VVV-Venlo – wilde Ajax persé winnen van de Alkmaarse club van John van den Brom.

Erik ten Hag had de poppetjes zondag in een 4-3-3 neergezet met Maximilian Wöber en Matthijs de Ligt centraal en met Daley Blind op het middenveld. Voorin Dušan Tadić, Kasper Dolberg en Hakim Ziyech en Donny van de Beek keerde ook weer terug in de basis. Bij AZ Bjørn Johnsen in de spits en Albert Guðmundsson daar vlak achter.

Ajax begon uiterst sterk en daar had AZ even niet op gerekend; Tadić gaf de bal perfect op Van de Beek en die kon de bal perfect achter AZ-doelman Marco Bizot leggen. Binnen drie minuten al 1-0 in Amsterdam. Een tweede liet op zich wachten en AZ werd af en toe gevaarlijk via Guus Til en Johnsen. Ajax denderde in de tweede helft pas echt door toen Dolberg in de rebound voor de 2-0 mocht tekenen nadat Bizot de bal had losgelaten. Dolberg liet er geen gras over groeien en schoot snoeihard in de touwen.

Daarna was AZ alle motivatie kwijt en via Ricardo van Rhijn vloog er ook nog een eigen doelpunt in, de bal werd dusdanig van richting veranderd dat Bizot totaal de verkeerde hoek in dook. Hakim Ziyech kreeg het ook op zijn heupen en scoorde met een geweldige solo ook nog de 4-0 voor Ajax. Net voor tijd gaf AZ het op en mocht Tadić zelfs zonder enkele verdediging vol uithalen; 5-0 Ajax.

Het bleef daarbij voor Ajax en dat betekent dat Ajax op vijf punten achter PSV blijft staan. De Amsterdammers zagen vlak voor tijd nog wel Hakim Ziyech uitvallen en of het ernstig is moet nog blijken. Dat zou voor Ajax met Benfica in zicht een mokerslag zijn. Ajax zag Feyenoord gelijkspelen en is dus nu niet meer gedeeld tweede met Heracles en Feyenoord, eerstgenoemde verloor met grote cijfers van Vitesse.

Ajax zet pover AZ opzij en wint met 5-0

