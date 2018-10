Bayern coach Kovac voelt druk toenemen na nieuw verlies

De druk op Bayern coach Kovac begint aan te sterken, helemaal na het verlies tegen Borussia Mönchengladbach van zaterdagavond.

Bayern heeft nu vier duels op rij niet weten te winnen en de druk op Kovac begint langzamerhand toe te nemen. Kovac weet wat hem te wachten staat wil hij de winterstop halen met de Duitse grootmacht.

Kovac begon nog goed aan het seizoen met 7 uit 7, maar daarna kwam het verval erin bij de Duitse grootmacht. 'Ik weet hoe het werkt in de voetballerij en in de Bundesliga,' liet Kovac weten in gesprek met Kicker. 'En ik weet ook dat de tijd bij Bayern anders loopt dan bij andere clubs. Ik ga ervan uit dat ik de steun van de clubleiding heb. Het is nu mijn taak om het tij te keren.'

Het duel tegen Gladbach begon nog goed, maar na de twee goals was het over en uit. 'Maar na de 0-1 en de 0-2 raakten we helemaal uit de wedstrijd', analyseerde de coach. 'We maken veel te veel fouten. Drie doelpogingen is natuurlijk veel te weinig, ook al stond de tegenstander erg defensief opgesteld. We moeten dit zo snel mogelijk omdraaien. Het is jammer dat veel spelers nu weg gaan voor interlands, maar het kan ook positief uitpakken. De spelers kunnen hun hoofd even leegmaken.'

Ook Arjen Robben hield een nare nasmaak over na het verlies, . 'Natuurlijk is dit een slechte fase van ons', zei de Nederlander, die alleen in de eerste helft meedeed. Halverwege werd hij samen met Thomas Müller vervangen door Franck Ribéry en Serge Gnabry. 'We moeten hier met elkaar uitkomen. Het is belangrijk dat we goed kijken naar wat er fout gaat, maar niet alles is slecht.'

