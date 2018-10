Op bezoek in Doetinchem wist SC Heerenveen uit te pakken, tegen De Graafschap werd een 0-5 zege geboekt daar waar dubbele cijfers erin gezeten had.

Vervolg: Heerenveen tankt zelfvertrouwen met 0-5 zege op De Graafschap

De Friezen hadden al sinds augustus niet meer gewonnen, de 0-5 zege smaakte des te beter in Doetinchem zaterdagavond. Het vertrouwen van de Friezen was voorafgaand dan ook niet al te groot, maar werd door de SuperBoeren enigzins teruggebracht.

Heerenveen had al snel door dat De Graafschap niet in staat was om de Friezen pijn te doen, waar PSV huurling Sam Lammers na een klein halfuur spelen de score mocht openen. De huurling van PSV deed dat kunststukje drie minuten later over en stifte met gevoel de bal over Jurjus heen.

Daarna was het oppassen geblazen voor De Graafschap, wat nog voor rust tegen een 0-4 achterstand aankeek toen Vlap voor rust nog twee keer het net wist te vinden. In de rust schakelde De Graafschap om naar een 5-3-2 systeem om zo de schade beperkt te houden.

Alleen begon de tweede helft voor De Graafschap niet goed, na 10 minuten moet Bakker van het veld nadat hij Vlap neerhaalde. Toch hield De Graafschap lang stand en speelde Heerenveen en een niveau lager, en was het invaller Jizz Hornkamp die de laatste treffer voor zijn rekening mocht nemen.

