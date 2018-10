Woensdagavond kreeg PSV in de Champions League een fikse tik te verwerken, thuis werd met 1-2 verloren van het Italiaanse Internazionale.

Vervolg: Van Bommel lovend over eigen ploeg: Dit is professioneel

Maar enkele dagen later heeft Van Bommel zijn ploeg weer weten op te lappen en werd er tegen VVV gewoon een puike partij neergezet, waar de ploeg van Steijn met 4-0 terug werd gestuurd.

Van Bommel was trots, die zelf weet dat de eerste wedstrijd na een Europese wedstrijd geen makkelijke kan zijn. 'Ik ben zeker opgelucht dat we na een internationale wedstrijd hebben gewonnen', zei Van Bommel voor de camera van de NOS. 'Je ziet toch links en rechts dat er Champions League-ploegen punten verliezen. Dit is gewoon een hele professionele overwinning van ons.'

Het duel tegen VVV begon voor PSV welliswaar lastig, 'Het was te langzaam, alles duurde te lang', blikte Van Bommel terug. 'Het ziet er dan heel lamlendig uit. Je moet jezelf dan in de wedstrijd voetballen, in de wedstrijd knokken. Dan komt het vanzelf en wordt het gewoon 4-0. We hebben een bepaald idee van voetbal en dat komt heel vaak terug in de wedstrijden. Dan ben je wel aan het genieten als trainer.'

PSV kent een heerlijke start in de Eredivisie en heeft nog geen enkel punt laten liggen, en dat met een doelsaldo van 30-3. Hierdoor is de Eindhovense ploeg direct hofleverancier voor Oranje, 'Dat vind ik heel erg mooi, vooral voor die jongens. Ik heb ze allemaal zelf opgebeld om ze te vertellen dat ze erbij zitten. Soms is het trainersvak wel erg mooi, ja.'

Waar nieuwkomer Rosario blij is met de selectie bij Oranje, 'Natuurlijk ben ik blij met deze erkenning', zei de middenvelder. 'Ik ben benieuwd hoe het daar zal zijn en wil gewoon laten zien waar ik toe in staat ben. Dit was een goede overwinning van ons en nu kan ik me maandag rustig melden bij het Nederlands elftal.'

