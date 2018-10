PSV-er Steven Bergwijn in belangstelling Europese topclubs

Steven Bergwijn is hot in Eindhoven, de aanvaller van PSV maakt indruk bij de Europese topclubs.

PSV trainer Mark van Bommel sprak afgelopen week al uit dat Steven Bergwijn al tot de Europese top behoort, een transfer naar een grootmacht lijkt dan ook niet uit de lucht gegrepen. Bergwijn staat in de belangstelling van het Engelse Manchester United en Liverpool, zo weet De Telegraaf te melden.

Beide clubs hadden woensdagavond tegen Internazionale scouts op de tribune zitten die de verrichtingen van Bergwijn volgden. Buitenom de twee Engelse grootmachten zijn ook Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Sevilla, CSKA Moskou in de race voor Bergwijn, evenals Internazionale zelf.

Bergwijn zelf heeft een duidelijk plan voor ogen en heeft geen intentie om PSV op korte termijn te verlaten. Ook heeft de aanvaller nog geen enkele keer met zijn zaakwaarnemer over de interesses gesproken. PSV trainer Van Bommel gaat uit dat Bergwijn wel een verstandige keuze maakt, 'Steven heeft heel verstandige mensen om zich heen. Zijn ouders zijn echt voorbeeldouders, in de manier hoe zij met hem omgaan. In de zomer hebben we goed met elkaar gesproken. Ik vind hem echt top. Misschien al wel Europese top. Ja, nu al.'

