In speelronde acht van de Nederlandse Eredivisie nam de koploper PSV het in eigen huis op tegen VVV-Venlo, de club van Maurice Steijn wil de aansluiting behouden met de subtop van de Eredivisie terwijl Mark van Bommel aan de andere kant voor de zoveelste Eredivisie-zege van dit seizoen wil gaan.

Vervolg: PSV wint wederom gemakkelijk in de Eredivisie

Op papier leek VVV-Venlo voor PSV al geen echte moeilijke tegenstander, in de wedstrijd was dit ook duidelijk zichtbaar. PSV begon net zoals Venlo in een 4-3-3-opstelling en bij de Eindhovenaren was er duidelijk zichtbaar dat de flanken werden opgezocht. VVV probeerde veel via aanvaller Johnatan Opoku maar dat wilde niet echt vlotten.

Met iets meer dan een half uur op de klok had PSV al flink wat schoten geproduceerd en het duurde dan ook niet lang of de 1-0 lag erin; Hirving Lozano schoot net na het half uur op aangeven van Gastón Pereiro goed binnen achter de verhuurde PSV-doelman Lars Unnerstall. De Mexicaan was de verdediging goed gepasseerd en had ook geen moeite met de afronding. Ook hij zet dus zijn goede reeks voort, net zoals Steven Bergwijn deze wedstrijd, die fenomenaal speelde.

PSV zakte daarna iets terug en liet pas weer later in de tweede helft van zich horen toen Luuk de Jong op aangeven van Bergwijn de bal er fraai in kon koppen met hoge snelheid van dichtbij. Voor Unnerstall was er uiteraard ook geen houden meer aan.

PSV liet aan het einde van de wedstrijd de Mexicaan Érick Gutiérrez invallen, dat pakte direct goed uit toen hij op aangeven van Bergwijn kon tekenen voor de 3-0. Niet veel later mocht Lozano met een penalty voor de vierde van de avond tekenen en dat betekent dat PSV ook deze competitiewedstrijd gemakkelijk wint. PSV lijkt op dit moment de voornaamste titelkandidaat.

