Heracles Almelo-spelers slapen in beddenwinkel

Voor de spelers van Heracles Almelo is er flink wat veranderd sinds Frank Wormuth sinds deze zomer de trainer is. Enkele spelers waren in de voorbereiding op dit seizoen zelfs in een beddenwinkel te vinden om uit te rusten.

Wormuth traint op andere tijdstippen dan gebruikelijk is en er wordt twee keer per dag getraind. De spelers hebben daardoor een lange middagspauze. Spelers slapen daardoor wel eens in een showroom van een beddenwinkel voor het stadion. ‘Ja, dat gebeurde vooral in het begin’, zegt Tim Breukers tegen de NOS.

‘Om tussendoor te herstellen hadden we bedden nodig. Toen kwam de club uit bij de zaak tegenover ons’, aldus Breukers. De betreffende beddenzaak werkt alleen op afspraak. ‘Die planden ze om onze bezoeken heen, zodat we daar even konden liggen.’

