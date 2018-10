Oranje Leeuwinnen laten Denemarken kansloos in heenduel play off

De Oranjevrouwen hebben vrijdagavond in Breda een belangrijke stap gezet richting de play off voor het WK.

In Breda werd tegen Denemarken in het heenduel met 2-0 gewonnen, waardoor de play off dichterbij lijkt voor de Europees kampioen. Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden waren voor de leeuwinnen trefzeker, beide met een doelpunt met het hoofd.

Aankomende dinsdag 9 oktober is het returnduel in Denemarken, de winnaar van het tweeluik mag uitkomen in de play off tegen de winnaar uit het duel tussen België en Zwitserland (heenduel 2-2 red.)

