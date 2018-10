NAC ging vrijdagavond in de zesde speelronde van de Eredivisie met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht, waar het na afloop ging over de te makkelijk gegeven strafschop voor FC Utrecht.

Vervolg: V.d Gaag: 'De VAR zit nog vol kinderziektes'

De te makkelijk gegeven strafschop voor FC Utrecht door Bjorn Kuipers viel bij iedereen verkeerd. 'Het is onduidelijk wat wel en niet mag', aldus de trainer van NAC Breda. 'In mijn ogen is daar twijfel, dan moeten wij aan het einde van de wedstrijd ook een penalty krijgen,' aldus V.d Gaag.

'Het is een grijs gebied. Om deze nederlaag op de VAR af te schrijven, vind ik ook te ver gaan. Dan hadden we daarvoor beter moeten spelen', aldus de trainer van NAC. 'Dat de VAR kinderziektes vertoont, ik denk wel dat we het daar allemaal over eens zijn. Ik denk ook dat de kracht van de scheidsrechter - we hebben allemaal een ego - vandaag ook een rol heeft gespeeld.'

Voor Advocaat was het zijn eerste zege bij de Domstedelingen, ''Utrecht had de eerste zeventig minuten de controle met weinig weerstand van NAC. We hadden veel balbezit en creëerden kansen, de één nog mooier dan de ander. We hadden het onszelf alleen wel makkelijker kunnen maken.'

Waar FC Utrecht meer had moeten scoren, kreeg het toch nog de 2-1 tegen waardoor het toch nog spannend werd. 'De spelers waren bang dat NAC de 2-2 zou maken. Dan lopen ze naar voren terwijl ze achterin moeten blijven, in de controle. Of dat angst is? Zonder meer. Dat sluipt er dan toch in, dat is natuurlijk ook tegen FC Emmen gebeurd.'

Advocaat weet dan ook wel het middel om zijn ploeg uit de onderste regionen te gaan halen, 'De kansen benutten. Met alle respect, we hebben verschrikkelijk mooie kansen gehad. Die moet je op dit niveau benutten.'

