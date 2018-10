Kieft heeft kritische kanttekening voor Ajax na remise tegen Bayern

Afgelopen midweek liet Ajax zien dat het mee kan op Europees niveau, tegen het grote Bayern Munchen werd met 1-1 gelijkgespeeld daar waar winst niet verkeerd was geweest.

Toch heeft Wim Kieft een kanttekening over het spel van de Ajacieden in zijn column in De Telegraaf. 'Tegenover de voldoening over de Nederlandse manier van spelen door Ajax stond het gegeven dat alle aanvallers van buitenlandse afkomst waren. Ajax is dus nog altijd niet in staat om zijn eigen spitsen op te leiden en klaar te stomen voor het niveau Champions League. Een treurige constaterin.'

Waar het in Europa goed gaat, moet Ajax het zondag thuis opnemen tegen AZ om het verschil op koploper PSV weer kleiner te maken.

