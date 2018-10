Man. United ontkent ontslaggerucht Jose Mourinho

Waar het ontslag van de Portugese manager José Mourinho al weken in de lucht hangt bij Man. United, is er van een daadwerkelijke daad geen sprake volgens de club.

Manchester United onkent dan ook in alle toonaarden dat het ontslag van José Mourinho wordt bevestigt dit weekend. Een zege op het Engelse Newcastle United lijkt voor Mourinho niet voldoende om zijn kop niet te laten rollen bij de Britse grootmacht, 'Het is allemaal onzin,' reageert de oefenmeester in gesprek met Omnisport.

Niet alleen de resultaten maar ook de band tussen Mourinho en Pogba zou om te snijden te zijn.

