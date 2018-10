Gio: 'Geen sprake van terugkeer Karsdorp naar Feyenoord'

Feyenoord coach Giovanni van Bronckhorst durft niet te spreken van een eventuele terugkeer van oud Feyenoorder Rick Karsdorp.

De back zit bij het Italiaanse AS Roma op een dood spoor, daar waar vrijdag in de media werd geopperd voor een eventuele terugkeer naar Feyenoord. Vorig jaar zomer maakte Karsdorp voor 14 miljoen de overstap naar Rome, waar hij door blessureleed niet aan spelen toekwam en op een dood spoor lijkt te zijn geraakt bij AS Roma.

'Ik denk dat Rick veel contact heeft met spelers bij Feyenoord,' reageert Gio vrijdag op de persconferentie over het gerucht over een eventuele terugkeer. 'Hij heeft zich mede door blessures niet kunnen ontwikkelen. Op dit moment is er geen contact met hem vanuit mij of de directie.'

