Maurice Steijn van VVV ziet kansen tegen PSV

Vorig weekend verloor VVV van het Rotterdamse Excelsior, terwijl dit weekend de koploper uit Eindhoven wacht.

Toch is VVV trainer Steijn positief gestemd en ziet hij kansen voor het duel tegen PSV, 'Eén kans hebben we weggegeven in de hele wedstrijd. Doodzonde dat we daardoor verliezen. We hebben natuurlijk zelf de kansen die we kregen gemist, maar het zat ook niet mee.'

In aanloop naar het duel met de koploper liet Steijn weten: 'Ze hebben natuurlijk niet voor niks 21 punten uit de eerste zeven wedstrijden behaald. Ze spelen goed voetbal, met opkomende backs, veel beweging, technisch goed, ja, dat wordt een pittige tegenstander. Maar wij hebben natuurlijk ook pas vijf tegendoelpunten.'

