Lionel Messi wist tegen Tottenham midweeks opnieuw twee keer het net te vinden, waardoor hij nu 1 op 1 loopt in de Champions League.

Vervolg: Lionel Messi loopt 1 op 1 in Champions League

Maar niet alleen kijkend naar dit seizoen, ook alle voorgaande seizoenen wist Messi trefzeker te zijn in de groepsfases. In alle groepsduels staat de teller nu op 65 goals in evenveel duels. Magistrale cijfers. Deze week werd de Argentijn ook verkozen tot speler van de week.

🔵🔴 Lionel Messi = top scorer in group stage history 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/VZDqiQqX98 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2018

Lionel Messi loopt 1 op 1 in Champions League

Een korte samenvatting: Lionel Messi wist tegen Tottenham midweeks opnieuw twee keer het net te vinden, waardoor hij nu 1 op 1 loopt in de Champions League..