VIDEO: De Champions League goal van de week

Deze week werd de tweede speelronde in de Champions League afgewerkt, waar de UEFA opnieuw een goal van de week heeft uitgekozen.

Het was het doelpunt van FC Barcelona middenvelder Raketic, die tegen het Engelse Tottenham Hotspur op magistrale wijze van afstand wist te scoren met een volley.

⚽️ #UCL Goal of the Week 🔢



Agree with the order? 🤔@NissanFootball #GOTW pic.twitter.com/1WbjV1M9cn