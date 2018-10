Waar Neymar met Brazilie een zwaar teleurstellend WK speelde, lijkt de vedette van PSG zijn draai weer te hebben gevonden.

Vervolg: Zahavi: Neymar is terug op niveau van wereldspeler

Volgens de Israelische zaakwaarnemer Pini Zahavi lijkt Neymar weer terug op het niveau van wereldklassse, waar de Braziliaan afgelopen weekend goed was voor twee treffers en in de Champions League midweeks goed was voor een hattrick tegen Rode Ster Belgrado.

Door de slepende voetblessure sinds het WK liet Neymar niet het beste zien, dat meot nu voorbij zijn.

