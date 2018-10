Wiemag pleit voor gemixte groepen bij jeugdvoetbal

Vrouwen bondscoach Serina Wiegman van de Oranje leeuwinnen pleit ervoor dat het jongens en meisjesvoetbal moet worden gemixt. Wanneer er geen goede facaliteiten zijn voor de vrouwen raken ze alleen nog maar verderop.

'Waar blijven de goede opleidingen van clubs om de ambitieuze talenten te faciliteren,' vraagt Wiegman zich af op weg naar de play off wedstrijd tegen Denemarken richting het WK. 'We moeten zorgen dat heel Nederland in het pupillenvoetbal gemengd speelt, daarna moeten we maatwerk leveren en vervolgens speelsters helpen met de juiste keuze voor hun voetbalontwikkeling.'

'Voor de een is de vroegere stap naar het buitenland goed, terwijl het voor een ander juist beter is nog wat langer in Nederland te spelen', vervolgt Wiegman. 'Als we niet oppassen, lopen straks onze jonge talenten ook naar het buitenland. Daar steken de clubs veel geld in het vrouwenvoetbal. De speelsters kunnen in het buitenland makkelijker prof worden, maar door de concurrentie belanden ze ook vaak op de bank.'

Wiegman pleit dan ook voor gemixte teams in de jeugd, 'Als een kind van zes wil voetballen, moet je niet kijken of het een jongen of een meisje is. Zet ze lekker samen in ploegen. Maar later is het wel belangrijk dat er een traject is voor zowel de speelsters die de top willen halen, als de speelsters die op recreatief niveau spelen. Dan komt er een scheiding tussen recreatief en topsportvoetbal.'

'In Nederland zijn er nu een paar clubs die ook bij een beloftenelftal, Onder-17 en Onder-15 maatwerk leveren. Ajax (alleen beloften), PEC Zwolle, SC Heerenveen, ADO Den Haag. Dat is een hele goede ontwikkeling. PSV heeft alleen een eerste elftal. Maar waar blijft Feyenoord bijvoorbeeld? Als we die basis wat breder krijgen en ervoor zorgen dat de faciliteiten goed zijn, kunnen we straks ook een grotere doorstroom verwachten en kan de Eredivisie langzaam uitgebouwd worden.'

'Het is belangrijk dat de directies van clubs vrouwenvoetbal zien als topsport en het goed en professioneel neerzetten,' sluit Wiegman haar pleidooi. 'Hetzelfde geldt voor amateurclubs: zorg dat je beleid hebt. Goede trainers. Een programma. Wil je alleen recreatief voetbal, ook prima, maar adviseer de meiden die hogerop willen dan bij een club verderop te gaan kijken.'

