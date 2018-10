Jong Oranje bondscoach V.d Looi riep het AZ duo Guus Til en Thomas Ouwejan niet op voor de definitieve selectie.

Vervolg: V.d Brom haalt uit naar V.d Looi: Ik begrijp dit totaal niet

Iets wat bij AZ coach V.d Brom in het verkeerde keelgat schoot, 'We hebben ons niet gekwalificeerd, dat betekent dat je ook alweer kijkt naar de kwalificatie voor het volgende EK. Daarom hebben we wat jonge jongens geselecteerd die daar aan mee kunnen doen. Dat hebben we aangevuld met wat oudere jongens met meer ervaring,' was de uitleg van V.d Looi.

Til was de vorige duels nog de aanvoerder van Jong Oranje, waar de AZ coach het schandalig vindt dat het duo is gepasseerd. 'Belachelijk dat zij er niet meer bij zitten', brieste AZ-trainer Van den Brom vrijdagmiddag op zijn persconferentie. Til debuteerde in maart voor 'het grote Oranje.'

V.d Brom haalt uit naar V.d Looi: Ik begrijp dit totaal niet

Een korte samenvatting: Jong Oranje bondscoach V.d Looi riep het AZ duo Guus Til en Thomas Ouwejan niet op voor de definitieve selectie..