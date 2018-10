Slutsky snapt vrijspraak Van Persie niet: Leg uit dan

Vitesse trainer Slutsky had het vrijdag goed naar zijn zin ter voorbereiding op het duel met Heracles Almelo van komend weekend.

De trainer van Vitesse blikte vrijdag in het perspraatje vooruit naar het duel met Heracles Almelo, maar vroeg zich ook direct af of de vrijspraak van Robin van Persie geen grapje was.

heb een vraag voor jou: ik ken de regels niet hier, maar ik hoor van mijn assistent net dat Van Persie zijn straf is opgeheven. Dat gun ik hem van harte. Maar wat was het verschil met onze kaart voor Thomas Bruns? Waarom is die niet opgeheven? Voor mij is het echt heel vreemd. Want ook wij hebben geprotesteerd tegen iets veel eenvoudigers,' begon Slutsky vrijdag.

'Die scheidrechter daar geeft de verkeerde speler de gele kaart, aan Danilho Doekhi. Diezelfde jongen krijgt een tweede kaart en moet er uit', vervolgt Slutsky. 'Dat is al erg genoeg, zou je zo denken. Maar dan neem je aan dat dat wordt rechtgezet. Wij hebben zelfs een foto als bewijs gestuurd, waarop je kan zien dat Navarone Foor die kaart had moeten krijgen. Dat was niet Doekhi, dat was Foor. Maar het antwoord van de bond was: geen kans voor jullie. "Geel is geel", zei de KNVB.'

'Ik ga echt niet beginnen over grote en kleine clubs of zo. Voor mij is het belangrijk jullie regels te begrijpen,' vervolgt de trainer van Vitesse zijn relaas. 'Ik mis twee spelers komend weekend, terwijl de rode kaart bij de tegenstander dus naar nul wedstrijden is gegaan. Bruns zorgde niet voor een blessure, hij zei meteen "sorry", het was geen speciale overtreding. Ik ben het er mee eens dat Van Persie geweldig is en altijd moet spelen. Maar een rode kaart kan dus wel van tafel en een gele niet?'

Slutsky snapt het optreden van de KNVB niet, 'Kijk, stel dat in de regels staat dat een rode kaart twee tot vijf wedstrijden straf oplevert. Dan snap ik het als een goede advocaat er twee van maakt. Maar nul wedstrijden? In Engeland en Rusland heb je altijd een automatische schorsing van een wedstrijd bij wat we een professionele overtreding noemen. Daarna varieert het van twee tot vijf duels. Maar verontschuldig mij dat ik het allemaal nog niet zo goed begrijp. Ik laat het me graag uitleggen. Voor mij is dit de eerste keer, ik ben het even kwijt hier. Voor mij is het belangrijk jullie regels een beetje te leren kennen.'

