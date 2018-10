Van Persie ziet rode kaart geseponeerd worden

Feyenoord heeft het voor elkaar te krijgen om Robin van Persie vrij te krijgen van een schorsing, de rode kaart die de aanvaller opliep is ingetrokken.

advocaat Joris van Benthem ging in hoger beroep met Van Persie en met succes, de aanvaller is vrijgesproken. Feyenoord kan hierdoor de komende twee duels gewoon over de aanvaller beschikken. In de slotminuten tegen Vitesse ging Van Persie lomp door op Marx, waardoor een rode kaart werd voorgehouden.

Van Persie gaf al direct na afloop aan in hoger beroep te gaan en met succes, want na bestuderen van de beelden is de aanvaller van de Rotterdammers vrijgesproken. De commissie sprak weliswaar van een overtreding, maar niet van ernstig gemeen spel.

De duels tegen Willem II en Excelsior komen voor de spits dus niet in gevaar.

