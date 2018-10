Van Bommel: Steven Bergwijn is een Europese topspeler

In aanloop naar het weekend treft PSV thuis VVV Venlo, waar hij nog wel de nodige nacht heeft wakkergelegen van de onnodige verliespartij tegen Internazionale.

'Als we waren weggespeeld en hadden verloren dan stap je er wat makkelijker overheen', zegt Van Bommel. 'Maar nu had ik toch het gevoel dat ons iets ontnomen is. Het moment van de scheidsrechter die geen rood geeft, is gewoon cruciaal. Als wij met 2-0 voor waren gekomen, denk ik dat wij dat niet meer hadden weggegeven. Het zou heel robotachtig zijn als mijn spelers geen last hadden van deze nederlaag.'

'Maar mede daardoor verlies je niet vaak de volgende wedstrijd. Tegen VVV-Venlo hebben we weer een kans te laten zien dat we op de goede weg zijn', vervolgt Van Bommel. 'Makkelijk wordt het niet, ze zijn fysiek heel sterk, daar kunnen ze altijd op terugvallen. Lars Unnerstall (door PSV verhuurd, red.) is een goede keeper, het wordt niet makkelijk hem te passeren. Ze krijgen weinig goals tegen. Maurice Steijn heeft van VVV een heel degelijk team gemaakt dat al jaren moeiteloos lijkt mee te draaien.'

Vrijdag werd ook de definitieve selectie van Oranje bekend gemaakt door de bondscoach, waar Dumfries, Rosario en Bergwijn de debutanten zijn. 'Ik ben daar heel erg trots op', zei de oefenmeester. 'Zoveel spelers geselecteerd en een aantal voor de eerste keer. Het geeft aan dat ze het de afgelopen maanden heel goed hebben gedaan. Het is voor hen een stimulans zo door te gaan en dit niveau vast te houden. Ik voelde me bijna weer een speler, zo blij was ik voor hen. Voor Denzel was het natuurlijk helemaal mooi, omdat hij niet bij de voorselectie zat. Hij reageerde op zijn Dumfries, heel blij en heel spontaan.'

Over spits Bergwijn had de oefenmeester lovende woorden over, waar Van Bommel Bergwijn tegen de Europese top aanzit, 'Stevie maakt hele grote stappen. Het is echt indrukwekkend wat hij de afgelopen maanden heeft laten zien. Zo goed, zo stabiel en zo dreigend. Eerlijk gezegd had ik het ook wel verwacht. Ik ken hem uit de jeugd en toen zag je de potentie al. Ik ben een grote fan van Steven. Hij is top en misschien wel Europese top, nu al.'

