Bondscoach Ronald Koeman heeft verrast met de bekendmaking van de definitieve selectie.

Pablo Rosario, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Arnaut Danjuma Groeneveld zijn de debutanten in Oranje, vooral Dumfries is de opvallendste want de back zat niet in de voorselectie van Oranje.

Ronald Koeman was jl. woensdag aanwezig in Eindhoven waar hij Dumfries en Rosario aan het werk zag tegen Internazionale (1-2 verlies red.) Tete en Kongolo zijn afgevallen voor Oranje (beide blessure), waar de lijst van afvallers wordt gecompleteerd met Justin Bijlow (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Ruud Vormer (Club Brugge), Justin Kluivert (AS Roma) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Op 13 oktober neemt Oranje het op tegen Duitsland in het eerste thuisduel van de Nations League, terwijl drie dagen later het oefenduel tegen de Belgen wacht in Brussel.

Koeman verrast selectie met viertal nieuwe namen

