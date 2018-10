Ten Hag wil meer zien van zijn spelersgroep

Ajax trainer Ten Hag ging liet op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met AZ weten dat hij meer verlangt van zijn spelersgroep.

Afgelopen weekend was het tegen Fortuna Sittard in de eerste helft niet goed, maar wisten de Amsterdammers in de tweede helft over de ploeg heen te lopen en met 0-2 te winnen. Midweeks werd een keurig resultaat geboekt in de Champions League tegen Bayern (1-1) en had de ploeg zelfs kunnen winnen.

Na het duel in Beieren houdt Ten Hag beide voeten op de grond en waakt hij voor euforie bij zijn elftal, ''Grote wedstrijden hebben nu eenmaal een andere geladenheid. Ik moet als coach van Ajax die extremen managen. Als ik de weg van de media zou volgen, zou Ajax volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Ik moet de middenweg volgen, dezelfde richting aanhouden, blijven geloven in het pad dat we zijn ingeslagen.'

De motivatie moet blijven bij de spelersgroep, ''Spelers zijn geen robots, maar we moeten het verschil kleiner maken. We moeten ons ervan bewust zijn, de motivatie moet meer uit jezelf komen. Je moet het elke wedstrijd en de hele wedstrijd kunnen brengen. Spelers hoeven geen robots te zijn, maar de kwalificatie monsters of machines past daar wel bij. Wil je titels winnen, dan moet je naar zo'n houding toe.'

Waar Ajax van koploper PSV verloor twee weken terug, verlangt Ten Hag intrinsieke motivatie van zijn groep. 'De volgende wedstrijd die eraan komt is de belangrijkste en dat is AZ. De Champions League parkeren we nu even, het gaat nu over AZ.'

Ondanks het vertrek van twee spelers bij AZ, kijkt Ten Hag nog altijd met respect naar de ploeg van V.d Brom, 'Ik zie nog steeds wel de structuren terugkomen in wat ze op de mat leggen. Natuurlijk zijn ze nog zoekende, maar ze hebben veel kwaliteit in de selectie. Anderen moeten dat gaan invullen. Ze hebben met Marko Vejinovic en Adam Maher, die eraan komen, klassespelers. En andere spelers die ze hebben aangetrokken, gaan dat ook invullen.'

