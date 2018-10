Dat Antoine Griezmann de afgelopen zomer niet vertrok bij het Spaanse Atletico Madrid komt hem op een lovende kritiek te staan.

Vervolg: Simeone: In mijn ogen is Griezmann de beste van de wereld

Atletico coach Simeone vindt dat de Fransman de beste spits van de wereld is, kijjkend naar zijn twee doelpunten tegen het Belgische Club Brugge in de Champions League woensdagavond.

'Hij was afgelopen seizoen de beste speler ter wereld', zei Simeone na afloop over Griezmann. 'Hij won het WK en de Europa League, eindigde tweede in een competitie met Barcelona en Real Madrid en is erg goed aan het seizoen beginnen met het winnen van een Super Cup,' aldus de Argentijnse oefenmeester.

Afgelopen zomer leek FC Barcelona met de Fransman aan de haal te gaan, maar dat de spits koos voor een langer verblijf in Madrid heeft volgens Simeone hem alleen maar goed gedaan, 'Hij is waar hij wil zijn, hij heeft voor Atlético gekozen en daar plukt hij de vruchten van.'

