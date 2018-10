Verkrachtingszaak doet Portugees bondscoach Ronaldo doen schorsen

Het seizoen bij Portugal zit er dit kalenderjaar voor Cristiano Ronaldo op, bondscoach Fernando Santos heeft de vedette uit de selectie gezet na het bericht over zijn verkrachtingszaak.

Waar Ronaldo de afgelopen wedstrijden ook al buiten de selectie werd gehouden, was de reden hiervoor dat de Portugees zich kon aarden in zijn nieuwe omging in Turijn. Maar dat Ronaldo nu de rest van het kalenderjaar niet meer voor Portugal uitkomt heeft een hele andere reden.

In opspraak geraakte Ronaldo niet in Portugese selectie https://t.co/fniLBUMRdu — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 4, 2018

'Na een gesprek met de speler, de bondscoach en de voorzitter van de voetbalbond is besloten dat hij de eerstvolgende twee keer niet zou worden opgeroepen', lichtte Santos toe. Dat betekent niet dat Ronaldo ermee stopt. 'Daar is hij verschillende keren heel duidelijk over geweest.'

e Nations League-wedstrijd tegen Polen (11 oktober) en het oefenduel met Schotland (14 oktober) worden dus gespeeld zonder Cristiano Ronaldo.

