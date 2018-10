Kovac onder druk bij Bayern Munchen na remise tegen Ajax

Voor het Duitse Bayern Munchen leek het seizoen te beginnen zonder een wolkje aan de lucht, maar de sfeer in Beieren is inmiddels omgeslagen.

Na de 1-1 remise tegen Ajax wordt zelfs het woord crisis in de mond genomen bij Kovac en zijn manschappen. Waar het seizoen goed begon voor Bayern wist het de Duitse beker te pakken en won het de eerste twee duels in de Bundesliga, maar daarna kwam het niet meer goed.

De ploeg van Kovac verloor haar laatste drie duels en ook in de Champions League stelt het teleur. Het Duitse BILD maakt de crisissfeer nog eens een keer erger dan dat hij is, 'De eerste Kovac-crisis,' kopt de krant na de remise tegen Ajax van dinsdagavond.

Waar Kovac niet de juiste spelers opstelt, laat Hoeness weten: 'Nee, dat is aan de trainer. Maar uiteindelijk is hij er wel verantwoordelijk voor. We raakten het ritme een beetje kwijt na de wedstrijd tegen Augsburg (1-1, red), daarna kwam de klad er een beetje in, maar zo dramatisch is het niet.'

De clubbaas probeert dan ook de rust te bewaren bij Bayern, 'Ajax speelde erg goed. Op dit moment hebben we wat problemen, maar dat is normaal. Ik snap de publieke opinie niet zo goed. Tien dagen terug was het nog: de Bundesliga speelt om de tweede plaats. En nu klopt er opeens helemaal niks meer van bij ons? Ik houd het op de gulden middenweg.'

Daar waar Kovac zelf geen zorgen lijkt te hebben maar wel baalt van de remise tegen Ajax, 'Ik moet dit eerst verwerken, alles nog een keer terugkijken met de technische staf en mijn gedachten op een rijtje zetten. Geef me één of twee dagen

Zondag wacht voor Bayern het duel tegen Gladbach in de Bundesliga.

