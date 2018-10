Net als tegen PSV was Lionel Messi tegen het Engelse Tottenham ook weer de baas. Met twee wonderbaarlijke goals kreeg De Vlo niets dan lof.

Vervolg: Tottenham Hotspur buigt ook voor Messi en Co

'Messi is briljant. Niet omdat ik zeg dat hij briljant is, maar omdat hij elke wedstrijd laat zien hoe briljant hij is. Zoals hij vandaag tegen ons speelde, dat is normaal voor hem. Hij staat altijd boven alles en iedereen,' liet Tottenham trainer Pochettino weten.

Ook rechtsback Trippier vulde zijn coach aan, 'Hij was echt bizar goed vandaag. We weten allemaal wat hij kan en soms is zijn spel betoverend om naar te kijken.'

Waar Tottenham zich knap terugvocht, ging het toch met 2-4 het veld af. Pochettino was trots op zijn ploeg, 'Het was een zware wedstrijd. Wanneer je binnen twee minuten een doelpunt incasseert, verandert alles. Dan wordt het mentaal ontzettend zwaar, ook omdat je tegen Barcelona en spelers als Messi en Suárez speelt. Daarom wil ik mijn ploeg een compliment maken. We hebben geen moment opgegeven en bleven vechten. Ik ben echt ontzettend trots.'

'Natuurlijk ben ik teleurgesteld over het resultaat, maar mijn ploeg was geweldig', ging Pochettino verder. 'Het is gewoon enorm moeilijk om terug te komen na zo’n vroege achterstand tegen een club als Barcelona. Wat had ik nog meer van mijn team kunnen vragen? Ik denk dat ze onmogelijk nog meer hadden kunnen geven.'

Valverde zag dat Lionel Messi zijn ploeg bij de hand nam en na drie duels weer liet winnen, 'Messi maakte een hattrick in de eerste wedstrijd tegen PSV en scoorde vandaag nog eens twee keer. Messi laat zich altijd weer zien. Hij had vandaag zelfs nog pech en raakte beide palen, maar wij weten dat we op zijn goals kunnen rekenen.'

'Deze wedstrijd was enorm intens. Dat hadden we ook wel verwacht. We kwamen vroeg op voorsprong. We domineerden de wedstrijd, onze opbouw was geweldig en we speelden een sterke wedstrijd. We hebben het onszelf nog te moeilijk gemaakt, maar in de Champions League heb je het altijd lastig. Wij zijn een team dat altijd wil domineren en het initiatief wil hebben.'

