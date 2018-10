PSV moet zich opnieuw gewonnen geven tegen Italiaans Inter

PSV zit in de poule des doods en ondervond woensdagavond tegen Internazionale waarom het nog niet rijp is voor het grote werk.

Daar waar individuele fouten de doorslag gaven voor het verlies in eigen huis tegen het Italiaanse Internazionale. 'Bitterzoet,' kopt het Algemeen Dagblad. 'Knal van Inter komt keihard aan. Een werelddoelpunt van Pablo Rosario wordt tenietgedaan door twee fouten van keeper Jeroen Zoet. PSV verliest ook zijn tweede CL-duel en zit in een lastig parket,' kijkend naar de goalie van de Eindhovenaren.

'Vaak was Jeroen Zoet de man die punten pakte voor PSV. In het vorige kampioensjaar zeker een stuk of zes, zo rekende hij zelf desgevraagd eens uit. Maar gisteren werd het niet zijn avond. Twee keer scoorde Inter op bezoek in het Philips Stadion en bij beide goals had hij het beter kunnen en moeten doen. De 1-2 nederlaag maakt het perspectief in de Champions League meteen troebel. Het is een ongeschreven wet: als je iets wilt op dit podium, moet je in elk geval je thuiswedstrijden winnen.'

De overwintering in de Champions League lijkt dan ook een te hoog gegrepen doel dit seizoen voor PSV. Waar De Telegraaf zich aansluit bij het AD, 'Sterk Internazionale lacht opnieuw het laatst tegen Nederlandse club. PSV moet zich voorlopig richten op overwintering in de Europa League. Na de 4-0 nederlaag in Barcelona maakten de Eindhovenaren ook voor eigen publiek tegen het uitgekookte en sterke Internazionale kennis met de wetten van het internationale topvoetbal: 1-2.'

Toch zijn de kranten ook van mening dat de individuele beslissingen van de Servische scheidsrechter ook voor de nodige zorgen zorgde bij PSV. 'Het elftal van trainer Mark van Bommel had terecht van alles aan te merken op de arbitrage.'

De Volkskrant wijst vooral naar de routine van de Italianen, 'Italiaanse sluwheid breekt PSV op', kopt De Volkskrant. Trouw kiest voor een soortgelijke benadering. 'PSV legt het af tegen geslepen Internazionale.'

In Italie wordt er niet gekeken naar de individuele fouten, maar meer naar het collectief van Inter, 'Inter ziet de volgende ronde van de Champions League naderen.' Il Corriere dello Sport richt zich op Inter-uitblinker Mauro Icardi. 'Dit was Mau's Inter. De Nerazzurri kwamen op achterstand tegen PSV, maar draaien het om en pakken dankzij Nainggolan en Mauro Icardi de winst. Nu hebben zij de volle zes punten.'

